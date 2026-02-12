A cura della Redazione

Tragico incidente stradale ieri sera in via Ripuaria a Giugliano, frazione Varcaturo, all’altezza del civico 341, dove un motociclista di 31 anni ha perso la vita.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l’uomo, in sella alla propria Ducati Monster, per cause in corso di accertamento si è scontrato con un’autovettura a bordo della quale viaggiavano un uomo e una donna. L’impatto è stato particolarmente violento e per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. La salma del 31enne è stata posta sotto sequestro e trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale “San Giuliano”, dove sarà sottoposta ad autopsia.

Le indagini sono attualmente in corso per accertare responsabilità e cause del sinistro.