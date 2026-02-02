A cura della Redazione

Controlli a tappeto dei Carabinieri nei porti di Ischia e Procida, dove i militari sono stati impegnati nel monitoraggio del flusso turistico in arrivo sulle isole. Le operazioni hanno portato ad arresti, denunce e al sequestro di armi e sostanze stupefacenti.

Durante i controlli allo sbarco degli aliscafi nel porto di Forio, i Carabinieri hanno arrestato un 38enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo ha esibito una carta di identità apparentemente valida per l’espatrio, risultata però falsa. Sul documento era indicata una residenza sull’isola di Ischia, un escamotage utilizzato per usufruire delle tariffe agevolate riservate ai residenti dalle compagnie di navigazione. Accertata la falsità del documento, l’uomo è stato arrestato e accompagnato presso un’abitazione nel quartiere San Lorenzo, dove è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Sempre nell’ambito dei controlli portuali, i militari sono intervenuti a seguito della richiesta di aiuto di una donna del posto. La vittima aveva incontrato poche ore prima un uomo interessato alla locazione di un appartamento, trattativa poi improvvisamente saltata. Tornata nei pressi dell’immobile, la donna ha notato un’intrusione all’interno dell’abitazione e ha allertato i Carabinieri. Giunti sul posto, i militari hanno trovato un uomo sul balcone, in evidente stato di agitazione psicofisica e armato di un coltello da cucina. Si trattava dello stesso soggetto che poco prima aveva visionato l’appartamento: un cittadino albanese di 47 anni, denunciato per l’accaduto.

Nel corso delle operazioni è stato inoltre denunciato per porto di armi un 35enne di Marano di Napoli, fermato nel porto di Casamicciola. L’uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di due dosi di sostanze stupefacenti, tra cocaina e hashish.

Complessivamente, i Carabinieri hanno identificato 93 persone e controllato 63 veicoli, intensificando le verifiche per garantire sicurezza e legalità negli scali marittimi delle isole.