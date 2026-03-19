A cura della Redazione

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale, nel corso di un servizio predisposto per il contrasto alla contraffazione, hanno sottoposto a sequestro diverse confezioni di uova di cioccolato a cui era abbinato un pallone da calcio riportante il logo ufficiale della locale squadra di calcio, regolarmente depositato all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi dall’associazione che ne detiene la proprietà, palesemente alterato/contraffatto.

L’attività di servizio immediatamente sviluppata, ha permesso di rilevare numerosi esercizi commerciali della provincia irpina che ponevano in vendita le confezioni pasquali. L’immediato intervento dei militari del Gruppo Avellino e della Compagnia Ariano Irpino ha permesso di ricostruire l’intera filiera che vede coinvolte sia aziende locali che del casertano e del padovano, consentendo di sequestrare oltre 900 palloni e sciarpe con marchio illegale, nonché individuare i canali di importazione del prodotto illecito, proveniente dalla Cina.

All’esito delle attività di servizio - che ha visto coinvolti anche finanzieri del Comando Provinciale di Caserta e Padova - sono stati segnalati alle Procure della Repubblica competenti i legali rappresentanti di cinque imprese, tra cui importatore, distributore e singoli esercenti.