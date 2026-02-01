A cura della Redazione

Domenica 31 gennaio i Carabinieri della Compagnia di Nola hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone, ritenute responsabili dell’omicidio aggravato di una bambina di quattro anni, deceduta a Tufino (Napoli) nella notte tra il 30 novembre e il 1° dicembre 2024.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Nola, è partita dopo l’intervento del medico del pronto soccorso nell’abitazione della famiglia affidataria, allarmato dalle gravi condizioni del corpo della minore. La bambina era stata affidata alla coppia nell’estate del 2024, a seguito della sospensione della responsabilità genitoriale dei genitori naturali.

Gli accertamenti, condotti con il supporto dei Carabinieri del Nucleo Investigativo e del RIS di Roma, hanno evidenziato condotte gravemente maltrattanti e di abbandono, tecnicamente riconducibili al child neglect, che avrebbero provocato una grave denutrizione.

Secondo gli esiti dell’autopsia e delle indagini scientifiche, la bambina versava in uno stato di profondo decadimento fisico, con ustioni, piaghe da decubito e una frattura. Il decesso sarebbe stato causato anche dall’insorgenza di una grave patologia polmonare, favorita dalle condizioni generali della minore.

Le indagini sono tuttora in corso.