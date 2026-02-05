A cura della Redazione

Un morto ed un ferito in seguito all'esplosione di colpi di arma da fuoco. E' accaduto ieri sera ad Arzano, dove i carabinieri della locale Tenenza e della sezione operativa di Casoria sono intervenuti in seguito ad una telefonata dei residenti della zona.

Un 52enne e un 25enne sono stati feriti mentre si trovavano in auto. Il 52enne è stato colpito 5 volte in più parti del corpo ed è morto sul colpo, il più giovane è stato ferito al braccio destro ed è stato trasportato dall’ambulanza del 118 all’ospedale di Giugliano in Campania, dove è tuttora in osservazione.

Sul posto i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna per i rilievi.