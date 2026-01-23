A cura della Redazione

Su delega del Procuratore Distrettuale di Napoli, nell’ambito di un’attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e della Stazione di Acerra hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro persone.

Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, riguarda soggetti gravemente indiziati del reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tra i mesi di luglio e ottobre del 2025 gli indagati – uno dei quali all’epoca dei fatti risultava latitante – avrebbero più volte minacciato un imprenditore di Acerra, evocando la propria appartenenza alla criminalità organizzata locale. Le intimidazioni sarebbero state finalizzate a ottenere il pagamento di somme di denaro in cambio della possibilità di continuare a svolgere l’attività lavorativa.