A cura della Redazione

Questa notte i carabinieri della Compagnia di Ischia e della locale Stazione, su segnalazione del 112, sono intervenuti in un appartamento di Frio dìIschia. Poco prima, un 82enne era stato svegliato da un forte rumore che proveniva dalla porta d’ingresso. L’uomo sarebbe andato a vedere cosa fosse accaduto trovando in casa un individuo con volto travisato.

Questa persona ha prima spintonato la vittima per poi chiuderla a chiave in una stanza.

Il rapinatore avrebbe poi trafugato in casa e rubato alcuni monili in oro e gioielli per poi fuggire. A trovare la vittima il figlio.

Indagini in corso da parte dei carabinieri