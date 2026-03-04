A cura della Redazione

Un presunto studio di consulenza informatica che, secondo gli accertamenti, sarebbe stato in realtà una casa di prostituzione. È quanto scoperto dai Carabinieri della tenenza di Arzano nel corso di un blitz scattato in un appartamento di via Enrico Medi, nella cittadina a nord di Napoli.

Da tempo i militari monitoravano l’abitazione, formalmente registrata come attività di consulenza informatica nei database camerali. Tuttavia, il continuo via vai di persone e alcune segnalazioni circolate sul web e nelle chat avevano acceso i sospetti. Messaggi inequivocabili – “Ottimo posto, andateci” – facevano riferimento a “ragazze cinesi”, allontanando ogni dubbio sulla reale natura dell’attività.

Il blitz e la scoperta

L’intervento è stato pianificato con militari in borghese affiancati da colleghi in divisa pronti a intervenire. All’interno dell’appartamento sono stati trovati un 51enne di origine cinese, residente ad Arezzo e titolare dell’attività, e una 41enne asiatica.

Convinti inizialmente di trovarsi di fronte a clienti, i due non hanno opposto resistenza. Una volta messa in sicurezza l’abitazione, i Carabinieri hanno effettuato il sopralluogo: dopo l’ingresso, con una piccola scrivania e una cucina laterale, un corridoio conduceva a quattro stanze separate da tende colorate e semi-trasparenti al posto delle porte.

All’interno delle camere sono state trovate altre quattro donne cinesi, vestite in abiti succinti. I militari hanno rinvenuto diverso materiale ritenuto riconducibile all’attività di prostituzione. I computer presenti nell’appartamento, secondo quanto emerso, sarebbero stati utilizzati per gestire contatti e appuntamenti.

Denunce e sequestri

Il 51enne e la 41enne sono stati denunciati per sfruttamento della prostituzione. L’appartamento è stato sottoposto a sequestro insieme all’impianto di videosorveglianza installato all’interno dell’immobile.

Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e ricostruire nel dettaglio l’organizzazione dell’attività.

(Foto di repertorio)

➡️ Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Faceboo