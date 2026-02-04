A cura della Redazione

Sicurezza del territorio e sistema dei trasporti al centro dell’incontro che si è svolto questa mattina in Regione Campania sul fenomeno del bradisismo nei Campi Flegrei. Il vertice, promosso dal vicegovernatore Mario Casillo, ha visto la partecipazione dei sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida — rispettivamente Luigi Manzoni, Josi Gerardo Della Ragione e Salvatore Scotto di Santolo — insieme ai rappresentanti della Direzione Generale della Regione Campania, di EAV e di ACaMIR.

Il confronto si è concentrato sulla necessità di rafforzare la sicurezza delle comunità flegree attraverso una pianificazione integrata che metta in relazione le misure di protezione del territorio con la mobilità e le vie di fuga, anche in scenari di emergenza legati alle variazioni del suolo tipiche del bradisismo.

Nel corso della riunione è emersa in maniera condivisa l’esigenza di istituire un tavolo di coordinamento permanente, in grado di pianificare in modo organico e continuativo gli interventi necessari, garantendo tempestività, efficacia e coerenza delle azioni in un’area particolarmente esposta ai fenomeni bradisismici.

«La sicurezza dei cittadini deve essere la priorità assoluta — ha dichiarato il vicegovernatore Mario Casillo — ed è fondamentale lavorare insieme, Regione e Amministrazioni Locali, mettendo in connessione le scelte sulla mobilità con le esigenze di protezione del territorio. Il bradisismo impone una pianificazione attenta e condivisa, soprattutto per quanto riguarda i trasporti e le vie di fuga, affinché il sistema sia pronto e funzionale in ogni scenario».

Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha sottolineato la necessità di passare rapidamente dalle parole ai fatti: «I cittadini chiedono risposte concrete: tempi certi, interventi visibili e misure capaci di rafforzare realmente la sicurezza e la qualità della vita. Il confronto istituzionale deve tradursi in azioni sul territorio, dalla tutela ambientale al sistema dei trasporti, dalle vie di fuga ai servizi essenziali. È fondamentale garantire informazioni chiare su cosa verrà fatto, quando e con quali modalità».

Per il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, l’incontro ha rappresentato «un momento molto positivo». Tra le priorità illustrate per il territorio bacolese figurano la riattivazione delle linee Cumana e Circumflegrea, il finanziamento di opere stradali strategiche, l’arretramento della stazione di Torregaveta, il collegamento tra la stazione di Baia e piazza Rigatti e la realizzazione della strada alternativa ad Arco Felice Vecchio. «Importante — ha aggiunto — anche il tema della portualità flegrea, con il progetto di potenziamento del porto di Baia».

Anche il sindaco di Monte di Procida, Salvatore Scotto di Santolo, ha evidenziato la disponibilità della Regione a interventi concreti: «Siamo fiduciosi nel lavoro in corso sulla linea Cumana e nelle iniziative per migliorare sicurezza e trasporti. Ringrazio il vicegovernatore per l’attenzione dedicata alle vie di fuga e al porto di Acquamorta, elementi cruciali per garantire sicurezza e accessibilità».

Il tavolo di confronto proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori approfondimenti tecnici, con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento istituzionale e definire interventi concreti a tutela delle comunità dei Campi Flegrei.