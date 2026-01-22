A cura della Redazione

Proseguono i controlli a tutela della salute dei consumatori e della legalità economico-finanziaria. Nella giornata odierna, il Reparto Operativo Aeronavale di Napoli ha sequestrato un’ingente quantità di pescato nelle immediate adiacenze del mercato ittico di Salerno.

L’operazione, condotta dai militari della Sezione Operativa Navale di Salerno con il supporto del personale veterinario della locale A.S.L., ha portato al sequestro di circa tre quintali di prodotti ittici, per un valore complessivo stimato in circa 6.000 euro. Il pescato era completamente privo di etichettatura e di qualsiasi informazione sulla tracciabilità, risultando quindi potenzialmente pericoloso per il consumo umano.

Il prodotto ittico è stato intercettato a bordo di un automezzo durante un controllo su strada. A seguito degli accertamenti sanitari, l’Autorità competente ne ha disposto l’immediato avvio alla distruzione.

Nel corso dell’intervento sono state inoltre irrogate due sanzioni amministrative nei confronti dei legali rappresentanti di altrettante imprese operanti nel settore, una delle quali era già stata sanzionata in precedenza per analoghe violazioni.

I controlli delle Fiamme Gialle proseguiranno in modo serrato per garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza alimentare e per tutelare la salute dei consumatori.