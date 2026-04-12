"La sede provinciale di Benevento dell'Unione Nazionale Cavalieri d'Italia sarà istituita e ospitata a breve all'interno della Rocca dei Rettori, storica sede della Provincia".

Con queste parole il presidente della provincia di Benevento, dottor Nino Lombardi, ha accolto la richiesta rivoltagli dall'ingegnere Biagio Estatico, presidente dell'UNCI di Salerno, disponibile ad allargare la presenza di questa nobile associazione anche nel Beneventano. Estatico, torrese doc, insegnante presso l'istituto superiore "Marconi" di Torre Annunziata, residente a Pompei, è un esponente del direttivo locale della Pro Loco. Nel giugno dell'anno scorso ha ricevuto a Napoli il titolo di cavaliere, poi è stato nominato presidente dell'UNCI di Salerno. Ma la sua ambizione è quella di promuovere l'istituzione di una sede in ogni provincia della Campania.

Il primo passo lo ha già fatto verso il presidente della Provincia di Benevento, che è stato ben disposto ad offrire una sede prestigiosa all'associazione, dichiarandolo qualche giorno fa in un incontro alla Rocca dei Rettori, durante il quale Biagio Estatico ha consegnato tre pergamene ad altrettanti Cavalieri che hanno aderito all'associazione.