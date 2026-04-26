A cura della Redazione

Erano impegnati in un’attività di polizia giudiziaria, quando si sono trovati davanti a una scena che non lasciava scelta.

Ieri sera, tre carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Marano hanno soccorso un uomo rimasto schiacciato contro un muro dalla propria auto, che aveva cominciato a scivolare per il mancato azionamento del freno a mano.

La vittima, 46enne di Marano di Napoli, ha riportato un grave trauma che lo ha costretto in crisi respiratoria e convulsiva.

I tre militari hanno agito immediatamente, praticando manovre di primo soccorso e adagiando l’uomo in posizione laterale di sicurezza, scongiurando il rischio di asfissia e stabilizzandone le funzioni vitali, sotto lo sguardo disperato della moglie e dei passanti.

Poi hanno monitorato le sue condizioni fino all’arrivo del 118.

Il 46enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Pozzuoli, dove i medici hanno riscontrato un quadro clinico severo con perdita di coscienza, crisi respiratoria, convulsioni e scialorrea, riconducibili al trauma subito. L’uomo ha poi chiesto le dimissioni dall’ospedale, rientrato il pericolo.