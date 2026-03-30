A cura della Redazione

I Carabinieri della Stazione di Marano di Napoli sono intervenuti a via Falcone per l’accoltellamento di due minori.

Poco prima, nei pressi delle giostre, due 16enni sarebbero stati accoltellati da un ragazzo verosimilmente loro coetaneo.

Uno delle due vittime è stato colpito con almeno 6 fendenti e trasferito nel pronto soccorso dell’ospedale di Pozzuoli. L’altro ragazzo è stato colpito tre volte ed è stato trasferito nel pronto soccorso di Giugliano in Campania.

L’aggressore è scappato poco prima l’arrivo dei carabinieri che sono impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.

I ragazzi al momento non sono in pericolo di vita. Indagini in corso