A cura della Redazione

Ancora una vicenda surreale dalle cronache quotidiane, dove futili motivi sfociano in episodi di violenza e arresti. Questa volta il teatro è Casoria, comune a nord di Napoli già balzato agli onori delle cronache per episodi analoghi.

Nel pomeriggio, i carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti in via Martiri d’Otranto, dove era stata segnalata una scena a dir poco caotica: un uomo su una tettoia lanciava tegole contro altre due persone. I tre protagonisti, tutti fratelli, erano nel pieno di una violenta lite, con uno di loro armato di coltello.

All’origine del violento scontro un motivo banale: un caricabatterie per cellulari. La madre dei tre lo aveva prestato a uno dei figli, ma al momento della restituzione l’uomo ha temuto che il dispositivo potesse essere dato a un altro fratello con cui i rapporti erano tesi. Da qui la reazione spropositata: prima ha distrutto il caricabatterie, poi ha inseguito la madre fino a casa, aggredendola verbalmente e fisicamente e danneggiando diversi oggetti domestici, tra cui un microonde e una macchinetta del caffè.

Avvisati dell’accaduto, gli altri due fratelli hanno raggiunto l’abitazione, dando vita a una rissa che è rapidamente degenerata: prima lo scontro fisico, poi il lancio di tegole e l’uso di un’arma da taglio.

L’intervento dei militari ha riportato la situazione sotto controllo. I tre fratelli sono stati condotti in caserma e successivamente posti agli arresti domiciliari.

Un episodio che si inserisce in una lunga serie di fatti analoghi, dove tensioni familiari e motivi futili sfociano in comportamenti violenti, contribuendo ad alimentare un quadro di crescente disagio sociale.