Blitz ad alto impatto: un arresto, sequestro di droga e di oltre 5 tonnellate di sigarette di contrabbando

A cura della Redazione

Una vasta operazione interforze ad “alto impatto” è stata condotta nella mattinata di ieri ad Acerra e nei comuni limitrofi, con l’impiego di decine di uomini appartenenti alle diverse forze dell’ordine impegnati in attività di controllo del territorio, contrasto alla criminalità e verifica del rispetto delle norme di sicurezza.

Al servizio hanno preso parte gli agenti della Squadra Mobile di Napoli, del Commissariato di Acerra, del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Coinvolti anche i militari dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna, del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e del Nucleo Operativo Radiomobile di Casoria, oltre agli uomini della Guardia di Finanza appartenenti al Gruppo Pronto Impiego di Napoli, al Gruppo di Nola, alla Compagnia di Casalnuovo di Napoli e alla Compagnia Capodichino. Alle attività ha partecipato inoltre personale della Polizia Metropolitana di Napoli.

L’operazione ha interessato diverse aree del territorio con posti di controllo, verifiche amministrative, perquisizioni e accertamenti finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati.

Il bilancio dell’attività è significativo: sono state identificate 273 persone e controllati 171 veicoli. Nel corso delle verifiche sono state contestate 29 violazioni al Codice della Strada. Gli operatori hanno inoltre effettuato numerose perquisizioni che hanno portato alla denuncia di una persona trovata in possesso illegalmente di 31 munizioni calibro 45.

Due soggetti sono stati invece sanzionati amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati complessivamente circa 20 grammi tra cocaina e hashish.

L’episodio più rilevante dell’operazione ha riguardato però il contrasto al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Gli agenti della Squadra Mobile, del Commissariato di Acerra e dell’unità cinofila della Polizia di Stato, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza del 2° Nucleo Operativo – Nucleo Mobile del Gruppo di Frattamaggiore, hanno eseguito una perquisizione all’interno dei locali di una società situata a Pomigliano d’Arco.

Nel corso dell’ispezione è stata scoperta una vera e propria ingente partita di tabacchi lavorati esteri detenuti in evasione dell’accisa. Gli investigatori hanno rinvenuto 12 pedane contenenti 500 casse da 10 chilogrammi ciascuna, per un quantitativo complessivo di circa 5.000 chilogrammi di sigarette.

Il materiale sequestrato è stato ritenuto nella disponibilità di un uomo di 63 anni, che è stato arrestato con l’accusa di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

L’operazione rientra nelle attività di controllo straordinario del territorio programmate dalle forze dell’ordine per contrastare fenomeni di illegalità diffusa, traffico di sostanze stupefacenti, contrabbando e reati predatori nell’area metropolitana di Napoli, con particolare attenzione ai comuni dell’hinterland nord e vesuviano.