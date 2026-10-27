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Ischia, petardo gli esplode tra le mani: ferito 14enne

Redazione Ischia · 2 min di lettura
Ischia, petardo gli esplode tra le mani: ferito 14enne

Il giovane avrebbe trattenuto troppo a lungo il petardo tra le mani

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Nella mattinata di oggi, i Carabinieri di Casamicciola Terme sono intervenuti all’ospedale Rizzoli dopo la segnalazione di un minorenne con lesioni gravi alla mano sinistra, causate probabilmente da un petardo.

Dagli accertamenti è emerso che il giovane, dopo aver festeggiato il compleanno di un suo coetaneo, si sarebbe diretto con i suoi amici nel rione Ortola. In quei vicoli, il 14enne avrebbe acceso un cobra, che si sarebbe portato da casa, e lo avrebbe mantenuto troppo a lungo nella mano.

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La diagnosi è ancora da definire, ma sarebbero interessati alcuni tendini e forse una falange. La vittima è stata dimessa e affidata ai genitori.

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