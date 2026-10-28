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Pagani, sequestrati quasi 60mila prodotti contraffatti e non sicuri: denunciato un commerciante
Tra la merce sequestrata anche i giocattoli "Ravioli Squishy", ritenuti potenzialmente pericolosi per la presenza di una sostanza acida
Maxi sequestro di prodotti contraffatti e privi dei requisiti di sicurezza a Pagani, in provincia di Salerno. I finanzieri del Comando Provinciale di Salerno, insieme ai militari della Compagnia di Cava de' Tirreni, hanno denunciato il titolare di un'attività commerciale per i reati di contraffazione di merce e ricettazione.
L'operazione, condotta lo scorso 21 ottobre, ha portato al sequestro di complessivi 58.863 articoli, tra prodotti contraffatti e merce non conforme alle normative sulla sicurezza.
Sequestrati oltre 22mila articoli contraffatti
Nel corso di un controllo finalizzato al contrasto della contraffazione e della commercializzazione di prodotti non sicuri, le Fiamme Gialle hanno individuato e sequestrato 22.358 articoli contraffatti, costituiti prevalentemente da carte da gioco, cappelli e foulard recanti marchi di noti brand.
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Gli accertamenti hanno inoltre consentito di individuare 36.505 prodotti privi dei requisiti di sicurezza e della documentazione obbligatoria, previsti dalla normativa nazionale ed europea.
Tra i prodotti anche i giocattoli "Ravioli Squishy"
Particolare attenzione è stata riservata ad alcuni giocattoli denominati "Ravioli Squishy", risultati potenzialmente pericolosi per la presenza, al loro interno, di una sostanza acida. Si tratta di articoli che, secondo quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza, rientravano tra i prodotti commercializzati senza il rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa.
Al termine degli accertamenti, il titolare dell'esercizio commerciale è stato denunciato per contraffazione di merce e ricettazione. L'operazione si inserisce nell'attività di contrasto alla vendita di prodotti contraffatti e potenzialmente pericolosi per i consumatori.
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