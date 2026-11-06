Salerno, danno erariale da quasi 14 milioni di euro: indagate 5 persone

Un sistema di corruzione avrebbe condizionato le sentenze fiscali, favorendo alcuni imprenditori e causando ingenti perdite allo Stato

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Un presunto sistema di sentenze fiscali pilotate che avrebbe provocato un danno alle casse dello Stato di oltre 13,7 milioni di euro. È quanto emerso dalle indagini della Guardia di Finanza di Salerno, coordinate dalla Procura regionale della Corte dei conti per la Campania, che hanno portato al sequestro conservativo di beni nei confronti di due soggetti.

Complessivamente sono cinque le persone ritenute responsabili del danno erariale: due ex giudici tributari, due ex funzionari della Commissione Tributaria di Salerno e un ex libero professionista.

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Nella mattinata di oggi, venerdì 6 novembre, gli ufficiali giudiziari, assistiti dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, hanno completato la notifica degli inviti a dedurre, accompagnati dalla richiesta di sequestro conservativo.

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Le indagini sulle sentenze fiscali pilotate

L'inchiesta trae origine da un'attività investigativa avviata nel 2019 dalla Guardia di Finanza di Salerno, sotto la direzione della locale Procura della Repubblica. Gli accertamenti avevano fatto emergere un articolato sistema corruttivo all'interno della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, infatti, alcuni giudici e funzionari avrebbero condizionato illecitamente l'esito di controversie fiscali, favorendo imprenditori destinatari di accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, il sistema avrebbe consentito di ribaltare, in secondo grado, sentenze inizialmente favorevoli al Fisco, determinando l'annullamento di rilevanti avvisi di accertamento e la conseguente perdita di entrate tributarie per lo Stato.

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Danno erariale quantificato in oltre 13,7 milioni di euro

Le successive indagini della magistratura contabile, coordinate dal procuratore regionale Giacinto Dammicco e dai viceprocuratori Bragho' e Vitale, hanno permesso di ricostruire le conseguenze economiche delle condotte corruttive. Difatti, attraverso approfondimenti investigativi e accertamenti peritali specialistici, sono state individuate tre distinte tipologie di danno erariale.

La prima riguarda il danno patrimoniale diretto, rappresentato dalle entrate fiscali definitivamente perdute a seguito dell'annullamento illegittimo degli accertamenti tributari.

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A questo si aggiungono il danno all'immagine dell'amministrazione pubblica e quello derivante dal disservizio provocato dalle condotte illecite.

Il danno complessivo è stato quantificato dalla Procura contabile in 13.777.573 euro.

Sequestrati beni mobili, immobili e crediti

A tutela delle pretese risarcitorie dello Stato, la Corte ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di misure cautelari patrimoniali nei confronti di due dei cinque soggetti coinvolti. È stato quindi disposto un sequestro conservativo di beni mobili, immobili e crediti per un valore equivalente al danno erariale contestato.

L'iniziativa della Procura regionale della Corte dei conti punta a garantire il recupero delle somme che, secondo gli accertamenti, sarebbero state sottratte alle casse pubbliche attraverso il sistema di corruzione.