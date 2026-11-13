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Brusciano, auto in fiamme: indagano i Carabinieri
L'episodio è avvenuto in via Caprarellle
Questa notte, i Carabinieri della stazione di Brusciano sono intervenuti in via Caprarelle per l’incendio di un’auto.
Si tratta di una Panda intestata ad un 47enne napoletano già noto alle forze dell’ordine. Il veicolo è stato parzialmente danneggiato.
Indagini in corso da parte delle forze dell’odine per chiarire dinamica e matrice.
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