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Brusciano, auto in fiamme: indagano i Carabinieri

Redazione Brusciano · 1 min di lettura
Brusciano, auto in fiamme: indagano i Carabinieri

L'episodio è avvenuto in via Caprarellle

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Questa notte, i Carabinieri della stazione di Brusciano sono intervenuti in via Caprarelle per l’incendio di un’auto.

Si tratta di una Panda intestata ad un 47enne napoletano già noto alle forze dell’ordine. Il veicolo è stato parzialmente danneggiato.

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Indagini in corso da parte delle forze dell’odine per chiarire dinamica e matrice.

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