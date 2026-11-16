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Barano d'Ischia, aggredisce il cognato con una roncola durante una lite: arrestato 31enne
Dopo una lite familiare, un 31enne avrebbe inseguito e ferito il cognato con una roncola. La vittima è ricoverata in ospedale a Pozzuoli
A Barano d'Ischia un 31enne è stato arrestato per tentato omicidio dopo una lite con il cognato. Il 38enne è ricoverato con gravi ferite dopo essere stato colpito con una roncola.
La lite familiare e l'aggressione con la roncola
A chiamare il 112 la moglie del 38enne, evidentemente allarmata di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, infatti, per motivi ancora da chiarire, il marito della donna avrebbe colpito alla testa il cognato durante una violenta discussione. A quel punto, il cognato, 31enne, avrebbe impugnato una roncola da giardino lunga circa 40 centimetri, inseguendo il marito della sorella che, nel tentativo di mettersi in salvo, si era rifugiato all'interno della propria Piaggio Porter.
L'aggressore avrebbe, quindi, frantumato il finestrino del veicolo raggiungendo il 38enne e colpendolo ripetutamente con la roncola al volto, al corpo e alle gambe.
Il 38enne trasferito in elicottero all'ospedale di Pozzuoli
Dopo l'aggressione, l’uomo, gravemente ferito, è stato accompagnato dai familiari al pronto soccorso dell'ospedale di Lacco Ameno. Considerata la gravità delle lesioni riportate, i sanitari ne hanno disposto il trasferimento in elicottero all'ospedale di Pozzuoli, dove si trova attualmente ricoverato. La prognosi resta riservata, ma il 38enne non sarebbe in pericolo di vita.
Arrestato per tentato omicidio il presunto aggressore
I carabinieri hanno proceduto all'arresto del 31enne con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo, attualmente, si trova in ospedale e, una volta dimesso, sarà trasferito in carcere.
Restano da chiarire le cause che hanno scatenato la violenta lite familiare, culminata nell'aggressione e nel tentato omicidio.
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