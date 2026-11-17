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Donna di 88 anni trovata morta nel Salernitano: sul corpo diverse coltellate
La badante lancia l’allarme. Indagano i carabinieri, mentre altri due episodi di violenza scuotono il territorio
Una donna di 88 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di Castel San Giorgio, in provincia di Salerno. Sul corpo dell’anziana sono state rinvenute diverse ferite da arma da taglio all’addome.
Il ritrovamento e l’allarme della badante
Il corpo della donna era riverso a terra all’interno dell’abitazione. A lanciare l’allarme è stata la badante, preoccupata perché l’anziana non rispondeva. La donna, secondo quanto riferito, era autonoma e viveva da sola.
Le indagini dei carabinieri
Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, che non escludono l’ipotesi di omicidio. Restano da chiarire le circostanze della morte.
Altri episodi di violenza nel Salernitano
Il ritrovamento arriva dopo altri due gravi episodi avvenuti nel Salernitano. Nella giornata di ieri, sempre in un’abitazione, un’anziana è stata uccisa dal marito, che ha poi tentato il suicidio.
In un altro caso, relativo alla morte violenta di una donna di 50 anni, i sospetti si concentrano su uno dei due figli della vittima, risultato irreperibile.
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