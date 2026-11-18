TorreSette torresette.news
Salerno, sequestrati oltre 10.000 litri di gasolio per autotrazione contaminata
A Salerno, Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane hanno controllato alcuni distributori di carburante e accertato irregolarità nel gasolio, rilevate nei campioni analizzati
A seguito di una serie di interventi programmati, nei giorni scorsi i Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno e i Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno selezionato più impianti di distribuzione di carburanti al fine di verificare la qualità del prodotto distribuito.
In particolare, i Finanzieri del Gruppo di Salerno e i Funzionari dell’Antifrode del locale Ufficio hanno effettuato una serie di prelievi campione, i cui esami precedenti presso il laboratorio chimico mobile dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno permesso di accertare l’irregolarità alla commercializzazione del prodotto per una variazione nel punto di infiammabilità. Quest’ultima, infatti, risultava così bassa da aumentare il rischio di incendio o esplosioni, nonché danneggiare il motore delle automobili.
L’esito delle analisi è stato nuovamente confermato dal laboratorio di Roma dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la specifica che il gasolio contenesse altre miscele non autorizzate.
I militari hanno proceduto al sequestro di oltre 10.000 litri di combustibile, delle cisterne, delle pistole erogatrici e alla denuncia, a piede libero, di due soggetti rappresentanti legali degli impianti per frode nell’esercizio del commercio e alla sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici.
TORRESETTE AI
Chiedi a TorreSette AI
Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.
Oppure scegli una di queste
TorreSette AI può aiutarti con:
- Riassunti e approfondimenti delle notizie
- Il contesto e i precedenti di una storia
- Altri articoli collegati a questo
Vedi prima le notizie che ti interessanoDì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: le nostre notizie ti compaiono più in alto quando cerchi. Lo decidi tu e lo puoi togliere quando vuoi.
© Riproduzione riservata – TorreSette · https://www.torresette.news/ultima-ora-campania/2026/11/18/salerno-sequestrati-oltre-10-000-litri-di-gasolio-per-autotrazione-contaminata
Commenti
Per commentare serve l'accesso. I commenti compaiono dopo l'approvazione della redazione.