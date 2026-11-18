A Salerno, Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane hanno controllato alcuni distributori di carburante e accertato irregolarità nel gasolio, rilevate nei campioni analizzati

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A seguito di una serie di interventi programmati, nei giorni scorsi i Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno e i Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno selezionato più impianti di distribuzione di carburanti al fine di verificare la qualità del prodotto distribuito.

In particolare, i Finanzieri del Gruppo di Salerno e i Funzionari dell’Antifrode del locale Ufficio hanno effettuato una serie di prelievi campione, i cui esami precedenti presso il laboratorio chimico mobile dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno permesso di accertare l’irregolarità alla commercializzazione del prodotto per una variazione nel punto di infiammabilità. Quest’ultima, infatti, risultava così bassa da aumentare il rischio di incendio o esplosioni, nonché danneggiare il motore delle automobili.

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L’esito delle analisi è stato nuovamente confermato dal laboratorio di Roma dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la specifica che il gasolio contenesse altre miscele non autorizzate.

I militari hanno proceduto al sequestro di oltre 10.000 litri di combustibile, delle cisterne, delle pistole erogatrici e alla denuncia, a piede libero, di due soggetti rappresentanti legali degli impianti per frode nell’esercizio del commercio e alla sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici.