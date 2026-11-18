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Giuliano Di Costanzo lascia la guida del Comune di Volla. Il sindaco del centro alle porte di Napoli, eletto nel giugno 2025 alla guida di una coalizione di centrosinistra, ha presentato le dimissioni mentre è coinvolto in un’indagine della Direzione distrettuale antimafia di Napoli su presunti episodi di corruzione e appalti. Il Partito Democratico aveva già disposto la sua sospensione.

Le contestazioni della Procura

Di Costanzo è indagato per corruzione propria insieme agli imprenditori Marco e Mario Langella. Secondo l’ipotesi accusatoria, tra febbraio e settembre 2024 avrebbe esercitato pressioni sul responsabile finanziario del Comune affinché fossero liquidate con precedenza le spettanze della Langella Mario srl, società impegnata nel servizio di igiene urbana. In questo modo, l’impresa avrebbe ottenuto pagamenti prima di altri creditori di un ente in dissesto.

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In cambio, sempre secondo gli investigatori, il primo cittadino avrebbe ricevuto somme di denaro e ottenuto assunzioni di persone da lui segnalate. Le somme non sono state quantificate. Negli atti dell’inchiesta compare l’espressione «pacchetto di caramelle», utilizzata il 29 maggio 2024, due giorni dopo un mandato di pagamento. Gli inquirenti ipotizzano una seconda consegna il 24 settembre, all’indomani di un ulteriore pagamento.

La valutazione del giudice

Il gip Emilio Minio ha ritenuto gravi gli indizi raccolti nei confronti del sindaco e dei due imprenditori, descrivendo il quadro contestato come un «illecito mercimonio della cosa pubblica». Ha tuttavia escluso l’aggravante mafiosa. Per la decisione sull’eventuale misura nei confronti di Di Costanzo, il giudice si è riservato di pronunciarsi dopo l’interrogatorio preventivo previsto per il 19 novembre.

Cosa accade ora al Comune

Le dimissioni non producono effetti immediati: secondo la normativa, diventano efficaci e irrevocabili trascorsi venti giorni dalla presentazione al Consiglio comunale, salvo revoca nel frattempo. Si apre così una fase di incertezza amministrativa per Volla, città di circa 25mila abitanti.