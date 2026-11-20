Due inchieste della Guardia di Finanza fanno emergere presunte frodi milionarie sui finanziamenti pubblici

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Ad Avellino la Guardia di Finanza ha scoperto un presunto sistema di truffe sui finanziamenti pubblici. La Corte dei conti di Napoli ha citato cinque persone e quattro società per un presunto danno erariale superiore a 3 milioni di euro.

Dunque, sulla base degli accertamenti condotti dalle Fiamme Gialle, la Corte dei conti di Napoli ha emesso atti di citazione nei confronti di cinque persone e quattro società, chiamate a rispondere delle presunte irregolarità nella gestione delle risorse pubbliche.

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Le indagini e gli arresti tra il 2023 e il 2024

L'inchiesta trae origine da due distinte attività investigative, denominate “Operazione Sostegno” e “Operazione Garanzia”, condotte dai finanzieri del Gruppo di Avellino sotto il coordinamento dell'autorità giudiziaria irpina.

Le operazioni avevano già portato, nell'ottobre 2023 e nel marzo 2024, all'arresto di cinque persone, tra cui due commercialisti, con l’accusa di truffa aggravata, malversazione ai danni dello Stato, riciclaggio e autoriciclaggio.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli indagati, infatti, avrebbero utilizzato quattro imprese per accedere a finanziamenti pubblici o garantiti dallo Stato, presentando documentazione e progetti che non rispecchiavano la reale situazione delle attività beneficiarie.

Fondi Covid ottenuti attraverso false dichiarazioni

Il primo filone dell'inchiesta riguarda i contributi destinati alle imprese in difficoltà durante l'emergenza sanitaria.

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Stando agli accertamenti della Guardia di Finanza, una delle società coinvolte avrebbe simulato una crisi economica legata alla pandemia, dichiarando una situazione aziendale diversa da quella effettiva.

Attraverso dichiarazioni fiscali ritenute non veritiere, l'impresa sarebbe quindi riuscita a ottenere agevolazioni pubbliche alle quali non aveva diritto.

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Per questa vicenda, il danno erariale è stato quantificato in 1.190.968 euro.

Ambulatori mobili mai realizzati: quasi 1,9 milioni di euro di danno

Il secondo filone investigativo riguarda, invece, un progetto per la realizzazione di ambulatori sanitari mobili, strutture che avrebbero dovuto garantire servizi di assistenza sanitaria attraverso unità attrezzate.

Il progetto aveva ottenuto l'accesso a un finanziamento garantito dallo Stato nella misura dell'80%. Tuttavia, secondo gli investigatori, gli ambulatori previsti non sarebbero mai stati realizzati.

Una circostanza che avrebbe determinato un ulteriore danno alle casse pubbliche, stimato in 1.894.552 euro.

Complessivamente, le due vicende avrebbero provocato un danno erariale di 3.085.520 euro.

La Corte dei conti chiama in causa persone e società

Gli elementi raccolti nel corso delle indagini sono stati trasmessi alla magistratura contabile, che ha avviato le iniziative per l'accertamento delle responsabilità e l'eventuale recupero delle somme.

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La contestazione riguarda non soltanto l'indebita percezione dei finanziamenti, ma anche il ruolo svolto dai soggetti privati nelle procedure che hanno consentito l'erogazione delle risorse pubbliche.

La Corte dei conti dovrà ora valutare le responsabilità dei cinque soggetti e delle quattro società citate in giudizio, nell'ambito di un procedimento distinto da quello penale.

I controlli della Guardia di Finanza sulla spesa pubblica

Le indagini rientrano nella più ampia attività di contrasto alle frodi sui finanziamenti pubblici portata avanti dalla Guardia di Finanza, con particolare attenzione alle risorse destinate alle imprese e ai progetti sostenuti dallo Stato e dall'Unione Europea.

L'obiettivo è impedire che contributi e agevolazioni finiscano nelle mani di soggetti privi dei requisiti, sottraendo risorse alle imprese e alle iniziative che ne hanno effettivamente diritto.