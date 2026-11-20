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La prevenzione oncologica torna al centro dell'attenzione con un appuntamento dedicato alla salute e alla sensibilizzazione. Domenica 29 novembre, alle ore 11, il Centro Commerciale Campania di Marcianise ospiterà in Piazza Campania un incontro gratuito organizzato in collaborazione con la LILT – Associazione Provinciale di Caserta.

L'iniziativa segna la conclusione delle campagne Ottobre Rosa e Novembre Nastro Blu, dedicate rispettivamente alla prevenzione dei tumori femminili e maschili, e punta a sensibilizzare i cittadini sull'importanza dei controlli periodici, della diagnosi precoce e dell'adozione di corretti stili di vita.

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L'appuntamento rappresenta, inoltre, il momento conclusivo delle attività di informazione e sensibilizzazione promosse negli ultimi mesi presso il Wellness Point del Centro Campania, uno spazio dedicato alla promozione della salute e del benessere.

Gli specialisti incontrano il pubblico

A confrontarsi con i partecipanti saranno medici ed esperti di diverse discipline, pronti a fornire informazioni e rispondere alle domande dei cittadini.

Interverranno Angela Maffeo, presidente della LILT Caserta, Carlo Faccenda, senologo, Ortensio Letizia, oncologo, Gennaro Romano, urologo, e Francesco Cusano, dermatologo.

L'incontro sarà, infine, moderato dalla professoressa Giovanna Paolino, che proporrà anche un intervento di approfondimento sul tema della prevenzione.

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L'obiettivo è offrire ai partecipanti un'occasione di confronto diretto con gli specialisti, contribuendo a diffondere una maggiore consapevolezza sull'importanza della tutela della propria salute.

La testimonianza di Annamaria Zoppi e il libro “Non mi avrai”

Accanto agli interventi medici, il programma prevede uno spazio dedicato alla letteratura e alle esperienze personali.

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Protagonista sarà Annamaria Zoppi, autrice del libro “Non mi avrai”, che condividerà con il pubblico la propria esperienza attraverso la lettura di un brano dell'opera.

Un momento di riflessione sulla forza personale, sulla consapevolezza e sulla capacità di affrontare le difficoltà, al quale si affiancheranno le testimonianze dei partecipanti.

Ingresso gratuito e adesioni già aperte

La partecipazione all'evento è gratuita e le adesioni sono già aperte.

Con questo appuntamento, il Centro Campania prosegue la collaborazione con la LILT Caserta, confermando l'impegno a ospitare iniziative di interesse sociale e a promuovere occasioni di informazione e confronto aperte alla cittadinanza.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti è possibile consultare il sito www.campania.com.