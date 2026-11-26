L'operazione patrimoniale tra Caserta e Latina condotta dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza, coordinata dalla DDA di Napoli

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Aziende, immobili, auto di lusso e imbarcazioni: ammonta a oltre 28 milioni di euro il valore dei beni sequestrati nella mattinata di giovedì 26 novembre a un imprenditore di Casal di Principe, già condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso e ritenuto intraneo al clan dei Casalesi, in particolare al gruppo Schiavone.

Il provvedimento è stato eseguito dalla Divisione Anticrimine della Polizia di Stato di Caserta e dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta. A disporlo è stata la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su proposta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli e della Questura di Caserta.

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La sproporzione tra redditi e patrimonio

Gli accertamenti patrimoniali hanno fatto emergere una netta sproporzione tra le disponibilità reddituali e finanziarie dell’imprenditore e del suo nucleo familiare e le ricchezze accumulate. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il patrimonio sarebbe stato acquisito attraverso i proventi illeciti delle attività criminali del clan.

Oltre cento immobili tra Caserta e Latina

Il sequestro riguarda diversi complessi aziendali, più di cento immobili, numerosi rapporti finanziari, vetture di lusso e imbarcazioni. I beni sono dislocati tra le province di Caserta e Latina.

L’operazione si inserisce nell’attività di contrasto ai patrimoni di presunta origine illecita, finalizzata a sottrarre risorse economiche alle organizzazioni criminali e a tutelare le imprese che operano nel rispetto della legalità e della libera concorrenza.