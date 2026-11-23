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Una notte segnata da furti, danneggiamenti e un incendio tra Napoli e diversi comuni della provincia. I carabinieri sono intervenuti in cinque distinti episodi, da un autobus dell’ANM con un finestrino in frantumi al raid in una gioielleria, fino ai colpi ai danni di un cantiere scolastico e di un istituto comprensivo. In tutti i casi sono in corso accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Napoli, vetro in frantumi su un autobus ANM

Intorno alla mezzanotte, i carabinieri sono intervenuti in via Ghisleri, all’altezza del mercato rionale “La Piramide”, dopo la segnalazione di un autista dell’ANM. L’uomo, alla guida di un mezzo della linea R5, aveva avvertito un rumore provenire dall’esterno. Fermato l’autobus, ha scoperto che la vetrata sul lato sinistro era andata in frantumi. Non si registrano feriti. Restano da chiarire le cause del danneggiamento.

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Pomigliano d’Arco, colpo notturno in gioielleria

Alle 4.30, in via Iasevoli 37 a Pomigliano d’Arco, sono intervenuti i militari della sezione radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna. Poco prima, alcune persone con il volto coperto avevano danneggiato la vetrata di una gioielleria, impossessandosi di alcuni preziosi esposti all’interno, per poi darsi alla fuga. Sono in corso le indagini per identificare i responsabili e quantificare il bottino.

Qualiano, tentato furto nel cantiere di una scuola materna

A Qualiano, intorno all’1.45, una segnalazione al 112 ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri della compagnia di Giugliano e della stazione di Varcaturo in via Circumvallazione Esterna 75. Nel mirino un cantiere per la costruzione di una scuola materna. I responsabili sono fuggiti abbandonando un Iveco Daily sul quale avevano già caricato 33 castelletti da ponteggio. Altro materiale era stato preparato per essere portato via. Il materiale recuperato è stato restituito al responsabile dell’impresa incaricata dei lavori, mentre il furgone è stato sequestrato.

Sant’Antimo, Fiat Punto distrutta dalle fiamme

Alle 2.45 i carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti in via Galileo Galilei a Sant’Antimo per l’incendio di una Fiat Punto. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. Sono in corso indagini per accertare l’origine del rogo.

Frattamaggiore, rubati computer in un istituto scolastico

Un altro episodio si è verificato nella notte a Frattamaggiore, nell’istituto comprensivo “Genoino” di via Senatore Raffaele Pezzullo. Secondo una prima ricostruzione, ignoti hanno danneggiato una porta di emergenza al primo piano e sono entrati nella scuola, portando via diversi computer custoditi nell’aula di informatica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Caivano. Anche su questo furto sono in corso indagini.