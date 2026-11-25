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Un 46enne residente a Bacoli è stato posto agli arresti domiciliari perché gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata ai danni di una minorenne, che all’epoca dei fatti aveva 16 anni.

A eseguire il provvedimento cautelare sono stati i carabinieri della stazione di Monte di Procida. L’ordinanza è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura partenopea.

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La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo, con il pretesto di accompagnare la ragazza in auto, avrebbe deviato dal percorso, fermato il veicolo e bloccato le portiere, per poi molestarla sessualmente.

Subito dopo l’accaduto, la giovane ha raccontato tutto ai familiari ed è stata assistita in ospedale. Accompagnata dai familiari, si è poi rivolta ai carabinieri per denunciare l’accaduto. Determinante, sottolinea la Procura, è stato il coraggio della ragazza nel trovare la forza di parlare.

Le indagini e la misura cautelare

Gli accertamenti dei militari hanno consentito di raccogliere numerosi riscontri alle dichiarazioni della minorenne: testimonianze, documentazione sanitaria ed elementi acquisiti dalle comunicazioni tra le parti.

Il giudice ha ritenuto grave il quadro indiziario e ravvisato il concreto rischio che si ripetano condotte analoghe. Il provvedimento è stato disposto nella fase delle indagini preliminari ed è impugnabile. L’indagato è da considerarsi presunto innocente fino a sentenza definitiva.

L’appello a denunciare

La Procura della Repubblica di Napoli e l’Arma dei carabinieri invitano chiunque abbia subito o assistito a episodi di violenza o molestie a rivolgersi senza esitazione ai carabinieri, anche attraverso il numero di emergenza 112.