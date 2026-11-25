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Blocca le portiere dell'auto e abusa di una 16enne: 46enne ai domiciliari per presunta violenza sessuale
La denuncia della minorenne ha fatto scattare le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Napoli
Un 46enne residente a Bacoli è stato posto agli arresti domiciliari perché gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata ai danni di una minorenne, che all’epoca dei fatti aveva 16 anni.
A eseguire il provvedimento cautelare sono stati i carabinieri della stazione di Monte di Procida. L’ordinanza è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura partenopea.
La ricostruzione dei fatti
Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo, con il pretesto di accompagnare la ragazza in auto, avrebbe deviato dal percorso, fermato il veicolo e bloccato le portiere, per poi molestarla sessualmente.
Subito dopo l’accaduto, la giovane ha raccontato tutto ai familiari ed è stata assistita in ospedale. Accompagnata dai familiari, si è poi rivolta ai carabinieri per denunciare l’accaduto. Determinante, sottolinea la Procura, è stato il coraggio della ragazza nel trovare la forza di parlare.
Le indagini e la misura cautelare
Gli accertamenti dei militari hanno consentito di raccogliere numerosi riscontri alle dichiarazioni della minorenne: testimonianze, documentazione sanitaria ed elementi acquisiti dalle comunicazioni tra le parti.
Il giudice ha ritenuto grave il quadro indiziario e ravvisato il concreto rischio che si ripetano condotte analoghe. Il provvedimento è stato disposto nella fase delle indagini preliminari ed è impugnabile. L’indagato è da considerarsi presunto innocente fino a sentenza definitiva.
L’appello a denunciare
La Procura della Repubblica di Napoli e l’Arma dei carabinieri invitano chiunque abbia subito o assistito a episodi di violenza o molestie a rivolgersi senza esitazione ai carabinieri, anche attraverso il numero di emergenza 112.
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