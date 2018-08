A cura della Redazione

Demolire il ponte Morandi al più presto Gli ultimi rilevamenti lo hanno accertato: non si può aspettare oltre. Quel che resta del ponte, in particolare la parte del moncone est deve essere abbattuta o messa in sicurezza al più presto.

Lo ha reso noto la struttura commissariale per l'emergenza che ha ricevuto una relazione tecnica dalla commissione ispettiva del ministero guidata dall'architetto Roberto Ferrazza.

La struttura commissariale ha scritto al ministero e concessionaria per avviare gli interventi necessari. Nel momento in cui la decisione sull'abbattimento diventerà ufficiale, verrà chiesto alla Procura di procedere con il dissequestro dei monconi per permetterne l'abbattimento.

Intanto però in Procura non è ancora giunto un atto formale che richieda, per conto degli enti competenti, la demolizione di tronconi che risultino a rischio crollo. I due tronconi est ed ovest sono posti sotto sequestro. Qualora questa richiesta arrivasse i magistrati sono pronti ad autorizzare per le vie brevi la demolizione alla quale in caso di urgenza potrebbero lavorare anche i vigili del fuoco.

Vi mostriamo una sequenza di foto che dimostrano come i pilastri di tronconi del ponte siano appoggiati sui palazzi sottostanti, quelli evacuati: