A cura della Redazione

Il Tar sconfessa il... Tar. Con una nuova pronuncia, il Tribunale Amministrativo del Lazio ha revocato i decreti con cui lo stesso - il presidente della sezione era diverso - aveva accolto il ricorso di Pro Vercelli e Ternana determinando di fatto la ridefinizione del campionato di Serie B e il contestuale stop della gare di Lega Pro in cui erano coinvolte le squadre interessate. La questione dirimente è: campionato a 19 o 22 squadre?

Tutto è aggiornato al prossimo 26 settembre, quando i giudici amministrativi dovranno decidere se la materia è da affrontare in sede di Tribunale Federale Nazionale della FIGC o di Collegio di Granzia del CONI.

In una nota, la Lega Serie B, nella giornata di ieri - in cui il presidente del Collegio di Garanzia del Coni, Franco Frattini, aveva parlato di possibile sospensione del torneo - precisa che «il campionato non è sospeso. Il can can di questi giorni attorno all’operato del Collegio di Garanzia ha forse fatto perdere di vista l’obiettivo perseguito da Figc e Lega B, oggi tanto osteggiati, obiettivo che va esattamente nella direzione di cui proprio in queste ore parla il sottosegretario allo Sport Giancarlo Giorgetti quando ricorda lo ‘spettacolo indecoroso con fallimenti di società e ripescaggi che innesca un confuso gioco al rimpiattino tra organi di giustizia sportiva e non’ oltre alla necessità di prevedere, come richiesto a più riprese anche dal presiedente Mauro Balata, ‘forme di vigilanza e controllo sulle società calcistiche che non possono essere quelli previsti oggi’. Tale è la confusione che si sta generando in questi giorni, che addirittura c’è chi parla di campionato della Serie B sospeso. Improvvide a tal proposito risultano le dichiarazioni del presidente Franco Frattini. Invece il campionato va avanti, regolarmente perché è quello che vogliono milioni di tifosi e perché non c’è alcun provvedimento di divieto che ne ha disposto la sospensione. D’altra parte la decisione cautelare di quattro giorni fa ha mai disposto alcunché in relazione al campionato di serie B, altrimenti evidentemente si sarebbe dovuta sospendere anche la terza giornata, giocata invece regolarmente. Notizie non veritiere che provocano, anche nell’attualitá, danni organizzativi, economici e di immagine a sponsor, partner, tifosi e ai club che hanno meritato sul campo la possibilità di partecipare al torneo e ai quali quindi è dovuto il massimo rispetto».

