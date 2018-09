A cura della Redazione

I Carabinieri del NAS di Bologna, a conclusione di un’indagine relativa alla diffusione di messaggi pubblicitari in tema di prevenzione vaccinale, hanno deferito in stato di libertà la rappresentante di un comitato emiliano per diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose.

La donna, infatti, aveva ideato, prodotto e pubblicizzato, un cartellone pubblicitario avente come tema i vaccini e riportante notizie false e tendenziose atte a turbare l’ordine pubblico.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook