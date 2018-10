A cura della Redazione

Il movimento demA aderisce alla manifestazione di domani “Riace non si arresta! A Riace per solidarietà a Mimmo Lucano”.

Una manifestazione indetta, come si legge in un comunicato della segreteria di demA, “per difendere e sostenere un’esperienza di accoglienza che sfida la deriva razzista e fascista del presente. Siamo e saremo con Mimmo Lucano che con la sua esperienza umana e politica ha fatto rinascere un borgo quasi morto dimostrando che l’accoglienza va a beneficio di italiani e migranti. Siamo con tutta la comunità di Riace – aggiunge la segreteria di demA - che rimane un esempio di accoglienza basato sul rispetto della dignità delle persone e troviamo incredibile che in una Regione attraversata da un groviglio di poteri deviati, ‘ndrangheta, collusione e corruzione, il pericolo sociale per la Calabria sia Mimmo Lucano”

L’esperienza di integrazione di Riace è un esempio ben riuscito di quello che dovrebbe essere - e invece non è - l’accoglienza nel nostro Paese: per tutto questo – conclude la segreteria di demA - sosteniamo convintamente un uomo che, pur essendo l’antitesi della regola amministrativa, ha agito e agisce esclusivamente per gli altri e si batte per i diritti degli ultimi”.