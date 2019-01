A cura della Redazione

Angela Grignano, la 24enne italiana rimasta ferita in modo grave nell'esplosione di un panificio a Parigi, è stata operata alla gamba destra. L'intervento, secondo quanto apprende l'ANSA da fonti attendibili, è riuscito ma i sanitari seguono attentamente il decorso post-operatorio. I familiari, da Trapani, sono in arrivo a Parigi.

LA VICENDA - A Parigi una fortissima esplosione, provocata da una fuga di gas avvenuta in una boulangerie, ha scosso l'intero quartiere dell'Opera, provocando un incendio in un intero palazzo. I morti sono due pompieri e una donna spagnola. Sarebbero 37 i feriti tra i quali Angela.

Ci sono poi tre inviati italiani coinvolti: un operatore di Cartabianca, il videomaker Valerio Orsolini, il quale ha riportato una ferita sopra un occhio: è stato giù medicato e le sue condizioni non sono gravi. L'operatore era a Parigi per seguire le manifestazioni dei gilet gialli con il giornalista Claudio Pappaianni, che è rimasto illeso. Anche un inviato di Agorà, Matteo Barzini, è rimasto ferito a seguito dell'esplosione. Angela Grignano è in sala operatoria. "I medici dicono che sta meglio" precisa il padre della giovane Vincenzo Grignano. La ragazza è in Francia da circa un mese e mezzo per imparare il francese e lavorava come cameriera presso l’Hotel Ibis.