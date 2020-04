A cura della Redazione

ll bollettino della Protezione Civile di oggi, 19 aprile 2020.

Sono 47.055 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 2.128 in più di ieri. Sabato l'aumento dei guariti è stato di 2.200

Oggi i nuovi positivi sono 486 (ieri 809), per un totale di 108.257 pazienti, di cui 2.635 in terapia intensiva (98 pazienti in meno di ieri), 25.033 ricoverati (26 pazienti in più di ieri) e 80.539 (74%) senza sintomi o con sintomi lievi in isolamento domiciliare.

I deceduti di oggi sono 433, sabato l'aumento è stato di 482. Il totale dei decessi ammonta a 23.660.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 34.497 in Lombardia, 13.552 in Emilia-Romagna, 14.470 in Piemonte, 10.210 in Veneto, 6.496 in Toscana, 3.490 in Liguria, 3.182 nelle Marche, 4.321 nel Lazio, 3.022 in Campania, 1.971 nella Provincia autonoma di Trento, 2.786 in Puglia, 1.337 in Friuli Venezia Giulia, 2.202 in Sicilia, 1.987 in Abruzzo, 1.566 nella Provincia autonoma di Bolzano, 436 in Umbria, 864 in Sardegna, 844 in Calabria, 562 in Valle d’Aosta, 247 in Basilicata e 215 in Molise.