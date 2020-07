A cura della Redazione

Bomba d'acqua su Palermo, due morti per annegamento.

Due persone sarebbero morte annegate, intrappolate in auto, in un sottopasso di viale della Regione a Palermo, allagato per la bomba d'acqua caduta in città. La notizia però non è stata confermata dai vigili del fuoco.

"Oltre un metro di pioggia è caduta a Palermo in meno di 2 ore - hacaffermato il sindaco Leonluca Orlando -. La pioggia più violenta nella storia della città almeno dal 1790, pari a quella che cade in un anno. Una pioggia che nessuno, nemmeno i meteorologi che curano le previsioni nazionali, avevano previsto, tanto che nessuna allerta di Protezione civile era stato emanata per la nostra città".