A cura della Redazione

Un bambino è precipitato dalla finestra e ora è ricoverato, in condizioni gravi, all'ospedale Bambino Gesù. Il piccolo, un bambino italiano di 11 anni, era arrivato a Roma insieme alla famiglia per assistere a una festa di laurea. Alloggiavano tutti in un bed and breakfast in via Beniamino De Ritis, in zona Tiburtina.

Il bambino ha visto la sorella uscire dal portone d'ingresso e l'ha voluta seguire con lo sguardo fino in strada. Per questo, intorno alle 11.40, si è affacciato dalla finestra al terzo piano, ma si è sporto troppo ed è precipitato. Sul posto, impegnati nella ricostruzione della dinamica dei fatti, i poliziotti Volanti e Scientifica, che hanno sentito la mamma, nel b&b al momento dei fatti.

Il piccolo è stato intubato e portato in codice rosso all'ospedale Bambino Gesù ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico dopo il ricovero in prognosi riservata con un politrauma. La situazione è grave.

I racconti dei vicini

"Ho visto che questo ragazzino si affacciava dal terzo piano ed è successo all’improvviso, non l’ho visto cadere però", dice all’Adnkronos una signora, poco lontano dal luogo dei fatti. Il palazzo ha sette piani, al secondo abitano tre studenti che hanno le "scrivanie che affacciano alla finestra. Io non ho visto niente perché mi trovavo in un’altra stanza, ma il mio coinquilino stava studiando e ha detto di avere visto un’ombra che cadeva nel vuoto", spiega Giuseppe, studente di giurisprudenza all’Università La Sapienza. "Come tutti quelli che hanno assistito alla scena anche noi abbiamo chiamato il 118, poi siamo corsi giù dalle scale - continua il ragazzo - a quel punto abbiamo visto la madre e il padre".