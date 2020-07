A cura della Redazione

Sono 230 (ieri 162) i nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento per due giorni consecutivi. I casi totali salgono a 243.736,

Le vittime sono 20, tre in più rispetto ad ieri, per un totale a 35.017 decessi.

I guariti sono 230 per un totale di 196.246.

Attualmente i soggetti positivi sono 12.473