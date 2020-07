A cura della Redazione

Emergenza coronavirus in Italia, diffuso il bollettino del 18 luglio.

I nuovo casi di contagio sono 249 (+16 rispetto a ieri), per complessivi 244.216 positivi. Crescono anche i decessi, 14 in più rispetto al giorno precedente, per totali 35.048 morti. Gli attuali positivi sono 12.368.

I dimessi e guariti aumentano: 196.806, con un incremento di 323. In terapia intensiva restano ricoverate 50 persone.