Una bimba si è miracolosamente salvata dopo un volo da 12 piani di un edificio di Hanoi, nel Vietnam.

È stata la presenza del 31enne Nguyen Ngoc Manh che ha impedito miracolosamente che si verificasse una tragedia, quando una bambina di 3 anni, è sfuggita all’attenzione dei genitori intorno alle 17,30 del 28 febbraio 2021, strisciando attraverso la ringhiera ed è caduta dal 12 ° piano del condominio, compiendo un volo di oltre una cinquantina di metri.

L’uomo, alzando gli occhi al cielo, ha notata la piccola che penzolava aggrappata al cornicione del balcone e ha subito capito che non avrebbe resistito molto in quella scomoda posizione. Pochi istanti dopo, infatti, la bambina ha mollato la presa ed è precipitata nel vuoto. Per la piccola non vi sarebbe stato scampo vista la considerevole altezza da cui è caduta. Fortunatamente però è intervenuto l’uomo, che in pochi secondi si è arrampicato su una tettoia di metallo ed è stato in grado di afferrare la piccola durante la caduta con le braccia.

La bimba è stata portata in ospedale dove le è stata riscontrata un'anca lussata, ma per il resto non ha subito lesioni. Il tutto è avvenuto sotto lo sguardo attonito dei passanti e dei residenti della zona. Quando sono arrivati i soccorsi, chiamati dai vicini, il bimbo era cosciente. Nel filmato è visibile il momento mentre la bambina rimane aggrappata su di una sporgenza. Ad un certo punto la piccola perde la presa e cade nel vuoto, atterrando tra le braccia dell’uomo su un tettoia di lamiera. Tutto catturato in un video, girato con lo smartphone da qualcuno dei presenti che vive in un edificio confinante.

