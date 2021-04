A cura della Redazione

"Siamo in stretto contatto con l'Agenzia europea del farmaco (Ema) sulla valutazione della farmaco vigilanza del vaccino di AstraZeneca. La valutazione è attesa per mercoledì".

Così la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides, su Twitter.

Si terrà nel tardo pomeriggio, secondo quanto confermano fonti all'ANSA, una riunione tra i tecnici dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e ministero della Salute in merito ad eventuali ulteriori indicazioni sull'utilizzo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca. La notizia dell'incontro ministeriale con Aifa è anticipata oggi da il Giornale.

"E' possibile, per maggiore precauzione, che l'Agenzia europea dei medicinali Ema indichi che per una determinata categoria è meglio non utilizzare il vaccino anti-Covid di AstraZeneca". Lo ha affermato a Radio 24 il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, precisando tuttavia che "questo è successo anche per tanti altri famaci" e che nel caso di AstraZeneca il vaccino è stato utilizzato "in un numero estremamente alto di soggetti, mentre gli eventi trombotici rari segnalati sono pochissimi". "Non vi è ombra di dubbio che vi sia un rapporto rischio-beneficio positivo", ha aggiunto.

Intanto dalla struttura del Commissario per l'emergenza fanno sapere che il 14 aprile Astrazeneca consegnerà in Italia 175mila dosi di vaccino e non le 340mila previste. L'azienda ha già comunicato che il 50% di dosi mancanti verrà distribuito in Italia assieme alle consegne previste per il 16 e il 23 aprile.

La Gran Bretagna valuta limiti AstraZeneca per i giovani - L'agenzia britannica del farmaco (Mhra) sta prendendo in considerazione la proposta di limitare l'utilizzo del vaccino Oxford-AstraZeneca per i più giovani. Lo riferisce l'emittente televisiva britannica Channel 4 citando fonti informate. "Due fonti ci hanno riferito che, sebbene i dati non siano ancora chiari, ci sono crescenti argomentazioni che giustificherebbero offrire alle fasce di età più giovane, under30 almeno, un vaccino differente", ha riferito Channel 4. Il chief executive di Mhra, June Raine ha intanto affermato che nessuna decisione è stata ancora presa, scrive il Guardian. (ANSA)