A cura della Redazione

Cesare Cremonini infiamma l'Ariston di Sanremo.

Super ospite fortemente voluto da Amadeus, il cantante si è esibito accompagnato dalla sua band e dall'orchestra del maestro De Amicis.

Cremonini ha cantato nella prima esibizione cinque pezzi di ripertorio: "Nessuno vuole essere Robin", "Marmellata #25" , "Logico", "La nuova stella di Broadway" e "Poetica".

Un'esibizione di altissimo livello con una scenografia finale molto suggestiva. La sua performance è valsa da sola il costo del biglietto.

Non poteva mancare, nella seconda esibizione, il brano Vespa special 50 con il quale Cremonini ha trasformato l'Ariston in una grande discoteca, facendo ballare tutto il pubblico.

Cesare Cremonini prima di stasera non era mai stato al Festival di Sanremo, né come concorrente né come ospite. Era ora - aggiungiamo noi - visto che ha entusiasmato il pubblico dell'Ariston e noi tutti a casa davanti al televisore.