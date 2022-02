A cura della Redazione

Terzo giorno di invasione russa in Ucraina.

Proseguono gli scontri nella capitale Kiev: un edificio residenziale è stato colpito un missile, mentre a livello geopolitico da segnalare la decisione della Turchia di chiudere il passaggio nel Mar Nero alle navi da guerra russe.

Il presidente ucraino Zelensky, che guida la resistenza dalle strade del centro città e rifiuta l'evacuazione offerta dagli Stati Uniti, rimgrazia il presidente turco Erdogan attraverso i social: "Ringrazio il mio amico, il signor presidente della Turchia Erdogan e il popolo turco per il loro forte sostegno. La chiusura del passaggio alle navi da guerra russe e un significativo aiuto militare e umanitario per l'Ucraina sono oggi estremamente importanti. Il popolo ucraino non lo scorderà mai”.