Nuove misure dell'UE, di concerto con gli Stati Uniti, contro la Russia di Putin. La guerra in Ucraina scatena la reazione dell'Europa che approva un nuovo pacchetto di sanzioni volte a fiaccare l'economia russa e ad isolare sempre più, finanziariamente e politicamente, il Paese dal resto del mondo.

Ad annunciarle è la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen.

"In primo luogo, ci impegniamo a garantire che un certo numero di banche russe venga rimosso da Swift (il sistema di interscambio delle transazioni bancarie, ndr). Impedirà loro di operare in tutto il mondo e bloccherà efficacemente le esportazioni e le importazioni russe", ha detto la Von der Leyen. Non verranno però bloccati i pagame ti relativi alle forniture di gas.

"In secondo luogo, paralizzeremo le attività della banca centrale russa. Questo bloccherà le sue transazioni. E renderà impossibile per la Banca Centrale liquidare i suoi beni - ha proseguito Von der Leyen -. E, infine, lavoreremo per vietare agli oligarchi russi di utilizzare le loro attività finanziarie sui nostri mercati. Putin ha intrapreso un percorso con l'obiettivo di distruggere l'Ucraina. Ma quello che sta facendo - ha concluso la presidente della Commissione - è anche distruggere il futuro del suo stesso Paese".