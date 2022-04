A cura della Redazione

Giorno 41 della guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky denuncia che più di 300 persone sono state torturate ed uccise dai russi a Bucha, nei sobborghi di Kiev. E il bilancio potrebbe essere ancora più drammatico quando verrà ispezionata l'intera città, ha sottolineato Zelensky. "E' stato particolarmente drammatico vedere auto colpite con la scritta bambini".

Le vittime potrebbero essere ancora di più a Borodyanka e in altre zone liberate, afferma ancora in un video-messaggio su Facebook. "In molti villaggi liberati - prosegue - dei distretti di Kiev, nelle regioni di Chernihiv e Sumy, gli occupanti hanno fatto cose che la popolazione locale non vedeva dall'occupazione nazista 80 anni fa. Stiamo facendo tutto il possibile per identificare i militari russi coinvolti in questi crimini. Faremo ogni cosa per punirli".

Zelensky poi dichiara che "verrà il momento in cui ogni cittadino russo consocerà la verità, ciò che hanno fatto i loro concittadini (i militari, ndr), chi ha dato gli ordini, chi ha chiuso gli occhi dinanzi agli omicidi. Faremo tutto questo e lo faremo sapere a tutto il mondo. Siamo nel 2022 e abbiamo molti più strumenti di quelli che furono utilizzati per processare i nazisti dopo la II Guerra Mondiale", ha concluso Zelensky, che oggi terrà un discorso alle Nazioni Unite per denunciare i crimini di guerra dei russi. Circostanza che, invece, viene seccamente smentita da Mosca.

I russi avrebbero sequestrato e minato un ospedale a Polohy, nella regione di Zaporizhzhya, lo rende noto l'amministrazione militare regionale. Sarebbero 6 le persone morte a Kharkiv a seguito degli attacchi russi nelle ultime 24 ore

Il sindaco di Mykolaiv denuncia, intanto, l'utilizzo di bombe a grappolo vietate dal Diritto Internazionale. Sempre a Mykolaiv, e anche ad Odessa, il procuratore regionale dichiara che ci sarebbero stati 8 vittime e 34 feriti a seguito edei bombardamenti del 3 aprile scorso. Sono 7 i civili morti invece a Kharkiv, sempre nell stessa giornata. Lo stesso sindaco

L'ONU stima in 1.430 i civili uccisi dall'inizio della guerra, oltre 2mila quelli feriti. La Procura Generale dell'Ucraina riferisce di 165 bambini morti finora e 266 feriti.