A cura della Redazione

Obbligo di mascherine sui treni e i mezzi di trasporto pubblico (bus, Metro, ecc.) fino al 30 settembre. E' quanto sarebbe stato deciso nel corso del Consigio dei Ministri svoltosi stamane a Palazzo Chigi.

Stesso provvedimento per gli utenti e visitatori nelle strutture sanitarie (ospedali) e nelle RSA. Resta da decidere se applicare la norma anche al trasporto aereo.

Decade invece l'obbligo di indossarle per assistere a spettacoli teatrali, concerti al chiuso; nelle sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo, nelle competzioni sportive che si svolgono al chiuso. Oggi, 15 giugno, scadeva infatti la disposizione al riguardo del Ministero della Salute.

Per quanto riguarda gli Esami di Stato per i maturandi e quelli di licenza media, gli studenti non avranno l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.