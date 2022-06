A cura della Redazione

Un vasto incendio si è sviluppato ieri pomeriggio a Roma, nel sito TMB (trattamento meccanico-biologico) della discarica di Malagrotta, periferia ovest della Capitale. Le fiamme hanno avvolto alcuni capannoni adibiti al trattamento di rifiuti. L'impianto tratta ben 900 tonnellate di rifiuti al giorno.

Sul posto i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento con 10 squadre, 60 uomini e 20 mezzi. Rinforzi sono giunti anche da Campania, Abruzzo, Toscana, Umbria e Marche. Dopo la notte, le fiamme sono ora sotto controllo. Messe in sicrezza anche le zone adiacenti..

"L’incendio del Tmb non è solo un grave incidente, ma costituisce un danno significativo per il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti a Roma, su cui avrà inevitabili conseguenze immediate - afferma il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri -. Siamo già al lavoro per ricollocare quanto prima le quantità trattate dall’impianto danneggiato e indirizzarle su altri impianti di trattamento e sui successivi sbocchi. Stamattina si riunirà la cabina di regia con Ama e gli operatori che hanno contratti in essere diretti e indiretti con l’azienda di Roma. Metteremo tutto il nostro impegno per affrontare questa grave emergenza. Ringrazio le squadre dei Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine, la polizia locale e i volontari della Protezione Civile per il loro prezioso lavoro", ha concluso Gualtieri.