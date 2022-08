A cura della Redazione

E' rimasto incastrato per 8 ore in un cunicolo, a circa 6 metri di profondita, in via Innocenzo XI a Roma, dove si stavano effettuando dei lavori al di sotto del livello stradale. I vigili del fuoco hanno salvato un uomo, intrappolato a causa di un crollo durante l'esecuzione dello scavo sotterraneo. E' accaduto nel pomeriggio di ieri, il soggetto era lì dal mattino e solo intorno alle 19.30 è stato tirato fuori ancora in vita.

E' stato soccorso dal 118 e trasferito in ospedale.

Forse l'individuo faceva parte di una banda di rapinatori che, attraverso quel tunnel, avrebbero voluto raggiungere una banca nelle vicinanze per mettere a segno il colpo.

Altre tre persone sono state fermate dai carabinieri, farebbero parte anche loro della banda. Al vaglio le loro posizioni.