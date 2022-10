A cura della Redazione

Un ponteggio per lavori edili è crollato parzialmente stamattina a Rivoli (Torino), in viale Carrù. Erano in corso lavori di riqualificazione di una palazzina.

Tre gli operai rimasti feriti e trasportati d'urgenza in ospedale. Sarebbero in gravi condizioni.

I bambini ed il personale di una vicina scuola primaria, la "Garcia Lorca", sono stati fatti evacuare per precauzione.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area. Da accertare le cause del cedimento della struttura.

"Non è ora il momento della polemica perché la salute di questi ragazzi, che stanno lottando per la sopravvivenza, è la questione più importante - ha dichiarato il sindaco Andrea Tragaioli -. Sicuramente la sicurezza sul lavoro deve essere la priorità per il governo. Basta vittime sul lavoro, basta incidenti sul posto di lavoro, da inizio anno è una escalation di notizie drammatiche".