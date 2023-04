A cura della Redazione

Treno merci deraglia, bloccata la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità tra Firenze e Bologna e tra Firenze e Prato sulla linea convenzionale.

Lo svio è avvenuto nella notte all'altezza di Firenze Castello, fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone.

RFI, in una nota, fa sapere che "in direzione nord i treni AV vengono attestati a Firenze ed alcuni deviati via Pisa - Genova, in direzione sud attestati fino a Bologna o deviati via Falconara - Orte. I treni Intercity sono attestati nelle stazioni di Bologna e Firenze o deviati via Pisa o Falconara Marittima. I tecnici sono al lavoro per il ripristino dell'infrastruttura per garantire la ripresa della normale circolazione".