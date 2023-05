A cura della Redazione

Maltempo in Emilia Romagna, annullato il Gran Premio di Formula 1 che si sarebbe dovuto correre a Imola nel weekend.

La decisione è stata adottata "perché non è possibile svolgere l'evento in sicurezza per i nostri tifosi, le squadre e il nostro personale ed è la cosa giusta e responsabile da fare vista la situazione in cui versano i paesi e le città della regione. Non sarebbe giusto esercitare ulteriori pressioni sulle autorità locali e sui servizi di emergenza in questo momento difficile", si legge in un comunicato.

Parole di sostegno alla popolazione e cordoglio per le vittime provengono anche da Stefano Domenicali, emiliano doc, presidente e amministratore delegato della Formula 1: "È una tale tragedia vedere cosa è successo a Imola in Emilia-Romagna, la città e la regione in cui sono cresciuto, e i miei pensieri e le mie preghiere sono con le vittime di le inondazioni e le famiglie e le comunità colpite. Voglio esprimere la mia gratitudine e ammirazione per i soccorritori che stanno lavorando instancabilmente per aiutare coloro che hanno bisogno di aiuto e alleviare la situazione: sono eroi e tutta l'Italia è orgogliosa di loro".

Il presidente della FIA (la Federazione Internazionale dell'Automobile), Mohammed Ben Sulayem, ha manifestato la sua vicinanza al popolo emiliano-romagnolo. "I miei pensieri e quelli di tutta la famiglia FIA sono con coloro che sono stati colpiti dalla terribile situazione nella regione Emilia-Romagna. La sicurezza di tutte le persone coinvolte e gli sforzi di soccorsao sono la massima priorità in questo momento".